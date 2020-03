POZZUOLI – La prima puntata del nuovo format video di Cronaca Flegrea “3 minuti di…” è stata dedicata all’emergenza Coronavirus in città. In via del tutto eccezionale la durata è stata di gran lunga superiore a quella prevista ed è stato dato interamente spazio alle parole del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia nonché massimo autorità sanitaria sul territorio cittadino. La puntata si apre con le immagini di una Pozzuoli deserta dopo l’entrata in vigore delle misure eccezionali per contrastare il virus Covid-19. Il format è realizzato dal giornalista Gennaro Del Giudice, immagini e montaggio del fotoreporter Angelo Greco.



*Rispetto alle parole pronunciate dal sindaco di Pozzuoli nel video, nella notte è arrivata una nuova ordinanza che modifica le prescrizioni per i locali pubblici ed è la seguente: “Bar, pizzerie e ristoranti possono restare aperti dalle 6 alle 18, con obbligo di distanza di sicurezza di un metro, pena la chiusura. Secondo l’ordinanza regionale, non è possibile effettuare nessuna altra attività al di fuori dell’orario indicato (6-18). Quindi nemmeno la consegna a domicilio. Sono vietati gli assembramenti all’aperto.”