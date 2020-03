POZZUOLI – “Dobbiamo intervenire e subito per fermare sul nascere una possibile faida. Per questo, come avevo già annunciato e a seguito degli ultimi fatti di cronaca avvenuti a Monterusciello, ho chiesto con urgenza la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al prefetto Marco Valentini. Le forze dell’ordine, che ringrazio, sono già a lavoro e stanno ricostruendo possibili nuovi scenari criminali, ma dobbiamo creare una rete ancora più forte sul territorio per arginare qualsiasi fenomeno, bloccandolo sul nascere. Abbiamo il compito di vigilare affinché la camorra non prenda forma in nessun luogo, a maggior ragione in una città serena come Pozzuoli”. Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, commentando gli episodi di criminalità avvenuti di recente a Monterusciello, che hanno fatto registrare anche numerosi colpi di arma da fuoco esplosi in varie circostanze. “Invito tutti a denunciare, anche anonimamente, qualsiasi cosa possa tornare utile alle forze dell’ordine – ha aggiunto il primo cittadino -. Anche un dettaglio può essere fondamentale. Oggi affronterò l’argomento con il presidente del Consiglio comunale e con la conferenza dei capigruppo consiliari: è una lotta per la legalità a cui tutti dobbiamo partecipare!”.