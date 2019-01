POZZUOLI – “Lo dico a te…per non dimenticare” è il titolo della manifestazione organizzata dall’Istituto Comprensivo 7° Pergolesi di Pozzuoli per ricordare le vittime della Shoah nel giorno della memoria. L’appuntamento è per sabato 26 gennaio, a partire dalle ore 12, in Piazza della Repubblica (fontana Quattro Cannelli), dove andrà in scena la rappresentazione teatrale della compagnia di Teatro Sociale dell’Istituto “TeatroArteMusica

Tam Tam Education”, diretta dalla docente Enza Iaccarino. L’obiettivo del 7° Pergolesi 2 (dirigente scolastica Rosalba Morese) è di sensibilizzare i giovani favorendo l’acquisizione di

modelli relazionali sani e responsabili, al fine di favorire un’educazione all’affettività

e un’intelligenza emotiva. Il programma della giornata prevede: “Ultimo Carillon” (Ashram); “La vita è bella” (Nicola Piovani) I parte; “Steppe” (Renè Aubry); “Il violino di Auschwitz” (Baraban); “La vita è bella” (Nicola Piovani) II parte; “Auschwitz” (Francesco Guccini); “Girotondo” (Fabrizio De Andrè).