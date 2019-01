TORRE ANNUNZIATA – Scoperto un autoveicolo adibito al rifornimento di gasolio a domicilio tutto in maniera illegale. L’operazione è stata messa a segno dagli uomini del nucleo mobile della Guardia di Finanza della compagnia di Torre Annunziata. Mille litri di carburante di contrabbando sequestrato e pronto per essere immesso in commercio con la completa evasione delle imposte. I finanziari hanno notato un autoveicolo che, sebbene avesse a bordo il solo autista, risultava visibilmente in sovraccarico e con il motore stranamente sotto sforzo.

DISTRIBUTORE AMBULANTE – La pattuglia allora ha deciso di sottoporre a controllo il mezzo, scoprendo come all’interno del veicolo, abilmente ricavata tra le due file di sedili, era stata posta una cisterna metallica della capacità di 1.000 litri strapiena di gasolio sprovvisto di documentazione. All’interno dei veicolo tutta l’attrezzatura necessaria per allestire un vero e proprio distributore di contrabbando ambulante, con tanto di dispositivo elettromeccanico per l’erogazione di carburante