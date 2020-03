QUARTO – Ruspa in azione e operai al lavoro. Nonostante i divieti i cantieri edili restano aperti. Nelle foto i lavori in corso in queste ore in un’area di via Masullo, nel comune di Quarto. Lo stop e le prescrizioni non hanno fermato le operazioni in uno spazio riconducibile a un privato. Inoltre gli operai lavorano senza misure di sicurezza ordinarie e senza mascherine. A Quarto dopo l’accorato appello del sindaco e i serrati controlli da parte delle forze dell’ordine da tre giorni non si registrano nuovi casi di Coronavirus.

