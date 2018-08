QUARTO – Nelle ultime ore una voragine si è aperta in via Casalanno a Quarto, all’altezza del deposito della Sepsa-EAV, poco prima della pista di go-kart. La strada nelle prime ore di questa mattina è stata chiusa dagli agenti della Polizia Municipale di Quarto in attesa di ripristino. Il tratto interessato dalla voragine è percorso in solo senso di marcia. Dopo la chiusura il traffico veciolare è stato deviato su altre arterie cittadine.