QUARTO – Dura già da diverse ore l’incendio che sta interessando una delle colline al confine tra Quarto e Marano. Le fiamme interessano entrambi i versanti, ma la situazione peggiore è sicuramente quella che stanno vivendo i maranesi.

LE OPERAZIONI – Decine, per l’intero pomeriggio, i voli degli elicotteri che stanno gettando acqua per spegnere il rogo. La zona è stata già teatro di un incendio nel 2017, ed anche in quella occasione vigili del fuoco e Protezione Civile impiegarono non poco tempo per domare le fiamme. Quasi certa l’origine dolosa dell’incendio di oggi, come quello di due anni fa.