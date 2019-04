QUARTO – Il Comune di Quarto, capofila del progetto I.R.I.S. (Impresa Recupero Istruzione Sociale), nell’ambito dell’iniziativa “Benessere Giovani – Organizziamoci”, organizza in questa prima fase sei laboratori degli undici complessivi previsti ed inerenti le attività contenute nel progetto regionale. Il bando con i relativi allegati è stato pubblicato in Albo pretorio online, in amministrazione trasparente e nel link Benessere Giovani del sito web istituzionale. Il progetto assume come obiettivo la valorizzazione dei beni culturali del territorio, puntando sia alla diffusione della loro conoscenza nella popolazione giovanile, sia alla diffusione delle conoscenze e competenze necessarie allo sviluppo della partecipazione giovanile ad iniziative produttive e imprenditoriali nel settore dell’industria culturale.

COME PARTECIPARE – Il progetto si articola nelle tre macro-aree: percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa, laboratori educativi e laboratori esperienziali. I moduli di partecipazione si possono scaricare dal bando pubblicato nel box “Allegati”. Le domande devono essere presentate entro le 12 del 27 maggio 2019, con le modalità previste nel bando.