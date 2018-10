QUARTO – Uno spaventoso incidente si è verificato nel primo pomeriggio in via Dante Alighieri, a Quarto. In uno scontro frontale tra due vetture due persone sono rimaste ferite e trasferite presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, in condizioni ritenute “non preoccupanti”. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.