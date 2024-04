La scrittrice Valentina De Fraja presenta a Pozzuoli il libro “Everything changes. Tutto cambia tranne me”

POZZUOLI – Si chiama “Everything changes. Tutto cambia tranne me” l’ultimo libro della scrittrice puteolana Valentina De Fraja. Edito da Dialoghi 2020, sarà presentato domani, venerdì 26 aprile alle ore 18.30, presso la Mondadori Bookstore – Phleagrea Socialbookbar in piazza della Repubblica, a Pozzuoli.

IL LIBRO – Jenny ha ventisette anni, un telefono gigante a forma di Hello Kitty, una grandissima passione per la musica anni Novanta e una lunga serie di relazioni fallimentari alle spalle. Una delle sue canzoni preferite recita: everything changes but you, “tutto cambia tranne te”, e per lei queste parole rappresentano la sua storia. Di punto in bianco, però, il funerale improvviso del suo primo amore, Ado, la costringe a mettere piede su un aereo per Losanna, verso un’imprevedibile avventura. Tra inaspettate sorprese, situazioni imbarazzanti e una bambina dal passato particolare, arriva il momento, per Jenny, di mettere in discussione se stessa ed esplorare il cambiamento in ogni sua forma, muovendo così i primi passi in una vita nuova e ricolma di segreti, in cui cercare di rimanere così com’è diventa una sfida ogni giorno più grande.