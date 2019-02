QUARTO – Aveva abbandonato in strada oltre sette quintali tra amianto e guaina bituminosa, credendo di averla fatta franca. Ed invece, a sei mesi di distanza da quello sversamento abusivo è arrivata la denuncia all’autorità giudiziaria.

PROVE SCHIACCIANTI – Ad incastrare il responsabile sono state le immagini riprese dalle telecamere nascoste installate dalla polizia locale in diversi punti della città. Una prova schiacciante del reato commesso lo scorso agosto in via Reginelle, una delle zone maggiormente martoriate dagli sversamenti illegali, ma anche tra le più controllate da parte dei caschi bianchi. A dover rispondere della violazione della normativa in materia sono in tre. Oltre all’autista del mezzo dal quale sono stati scaricati i rifiuti, ad essere denunciato è stato anche il titolare della ditta edile ed il committente dei lavori di ristrutturazione che si stavano svolgendo in un appartamento ai Colli Aminei.

RESPONSABILI NEL MIRINO – Prosegue senza sosta, dunque, l’opera di individuazione di coloro che si disfano di rifiuti di ogni genere abbandonandoli in strada e che spesso risultano essere residenti in altri Comuni della provincia.