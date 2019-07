LA VIOLENZA – Nella cucina dell’abitazione i militari hanno rinvenuto su una mensola il rotolo di banconote, refurtiva della rapina; mentre a poca distanza dalla casa anche l’auto utilizzata dalla banda.Le violente immagini della rapina sono stati diffuse dai carabinieri: si vedono i tre, con volti travisati da cappucci e caschi, scendere da un’auto ed entrare nel locale con le pistole in pugno. Qui, mentre uno fa sdraiare a terra una decina di clienti, un altro si è dirige verso il retro del bancone, chiuso al pubblico da una porticina, e il terzo punta l’arma contro l’anziano dipendente. Sparano 6 volte: 5 contro la porticina, ad altezza d’uomo, colpendo il dipendente; mentre il sesto colpo viene sparato dal secondo rapinatore che infila la pistola nella fessura per il passaggio delle banconote.

LA VITTIMA – Nonostante l’uomo fosse riverso a terra sanguinante, uno dei due gli mette le mani in tasca, poi insieme al complice aperto la cassaforte e portato via 950 euro. Poi la fuga a bordo dell’auto che li attendeva fuori, nella quale c’era un quarto complice. Il 64enne, riverso in una pozza di sangue, è stato soccorso da alcuni clienti che hanno chiamato il 118 e trasportato immediatamente in ospedale dove è stato operato d’urgenza visto che 4 colpi lo hanno raggiunto al fianco sinistro ed era in pericolo di vita.

IN CARCERE – Ora, come ha raccontato ieri dal fratello durante il flash mob andato in scena all’esterno del locale, Diego Scaramuccio non è in pericolo di vita, è cosciente ma rischia di perdere il controllo di una gamba a causa di una ferita al midollo spinale. Nel frattempo i due cugini e il complice sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dove questa mattina sono stati sottoposti all’interrogatorio di garanzia per la convalida degli arresti. Intanto è caccia al quarto complice, l’uomo alla guida dell’auto utilizzata per l’assalto alla sala slot.

IL VIDEO DELLA VIOLENTA RAPINA