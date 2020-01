QUARTO – I carabinieri della Tenenza di Quarto hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 27enne del posto. I militari -diretti dal capitano Leonardo Rosano- hanno perquisito l’abitazione dell’uomo trovando nella sua camera da letto 32 grammi di marijuana stipata in una busta all’interno di un armadietto. Altri due grammi e mezzo della stessa sostanza – suddivisa in 5 dosi – sono stati trovati dentro una cassetta di sicurezza insieme a un bilancino di precisione. Sequestrato anche uno smartphone utilizzato dal ragazzo per spacciare. Il 27enne è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.