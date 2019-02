QUARTO – A partire da oggi e fino alla giornata di venerdì, nelle ore comprese tra le 8 e le 18, nella zona già oggetto di restringimento causa frana, inizieranno in via Campana i lavori per i rilievi e le prove geognostiche propedeutici al consolidamento e messa in sicurezza del costone. Per permettere tali opere sarà necessario restringere ad una sola corsia la carreggiata. E’ stata infatti emanata un’ordinanza di polizia – numero 2 del 15 febbraio scorso – che prevede l’istituzione di un senso unico alternato regolamentato da semaforo. «Si invita la cittadinanza a collaborare con la consueta pazienza. I trasgressori del semaforo saranno sanzionati attraverso costanti controlli», annuncia la polizia municipale di Quarto.