QUARTO – Non sono ancora note le condizioni dell’uomo che era alla guida della Lancia Ypsilon che intorno alle 14 si è schiantato contro le barriere protettive lungo la bretella che Quarto conduce alla statale 7 bis. Il guidatore è stato soccorso da un altro automobilista e portato in ospedale. L’asfalto, già reso viscido per la pioggia, si è anche impregnato dell’olio fuoriuscito dal motore a seguito dell’impatto. L’incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo verso via Masullo ed il centro commerciale Quarto Nuovo provenendo da via Campana.