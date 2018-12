QUARTO – La città di Quarto si vestirà di luci e colori con “Quarto in luce. Storie della città”, una rassegna culturale caratterizzata da un programma ricco di eventi, visite guidate, percorsi luminosi e spettacoli. La kermesse durerà per tutto il periodo natalizio. A darne l’annuncio è stato il sindaco Antonio Sabino. «Vi aspettiamo numerosi sabato 15, alle 18, in villa comunale, per un momento di gioia ed aggregazione in cui gli alunni delle scuole del territorio saranno protagonisti raccontando la storia della nostra città», dice il capo della giunta che chiama a raccolta i suoi concittadini.

GLI EVENTI – Il progetto di valorizzazione culturale è stato organizzato grazie alla collaborazione con la Regione Campania ed è promosso da Scabec, Società in house della Regione per la valorizzazione dei beni culturali. Saranno gli studenti di Quarto a guidare il pubblico in questo magico tuffo nel passato della città. La rassegna sarà inaugurata alle 17 con l’accensione della nuova illuminazione dell’area archeologica della Villa del Torchio. «Sarà un bellissimo momento di gioia ed aggregazione per l’intera comunità quartese. Insieme a noi ci sarà il giornalista Rai Franco Di Mare e, ospite d’onore, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità e la grande sensibilità dimostrate. Dopo anni di buio, finalmente Quarto torna sotto i riflettori, ma questa volta in maniera positiva», conclude il sindaco Sabino.