QUARTO – Ancora una notte di furti sul territorio dei Campi Flegrei. A finire nel mirino dei malviventi il “Caffè Serapide” di via Campana a Quarto. Il locale è stato preso d’assalto giovedì all’alba da ignoti che hanno forzato la saracinesca. L’irruzione è avvenuta intorno alle 5 del mattino. Una volta entrati nella caffetteria, i banditi hanno rubato 10mila euro e tabacchi vari. Amara sorpresa per i proprietari del bar che proprio nella giornata di giovedì avrebbero dovuto versare l’incasso. Sul posto i carabinieri della locale tenenza per le indagini del caso.

LA RABBIA – Nelle ultime ore l’attività investigativa procede a tutto tondo, ma nelle parole dei residenti della zona si avvertono sia rabbia che paura. Tra gli abitanti del posto c’è tutto lo sconforto per un ennesimo episodio di cui si sentono tutti vittime. Un senso di impotenza e disperazione che sfocia in un forte malcontento generale.