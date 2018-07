QUARTO – Oltre tremila pizze sono state sfornate durante la tre giorni dedicata all’enogastronomia locale “Pizza in Piazza” organizzata dalla Pro Loco. Un successo per la seconda edizione di un evento che ha popolato,dal 10 al 12 luglio, l’intera Villa Comunale assicurando, al di là del gusto, tempi di musica, cabaret e spettacoli. Dopo le esibizioni dell’Associazione Musicale Lorenzo Perosi dei Maestri Antonio Ferrigno e Benedetta Ferrigno e della strepitosa band “I melodys”, ha concluso la apprezzata manifestazione il principe della risata “Made in sud”, Ciro Giustiniani. Un tripudio di comicità regalata alle numerose famiglie del territorio, intervenute con puntualità. «Siamo certamente soddisfatti per l’esito dell’evento ma ciò che ci riempie di fierezza oggi sono i commenti rilasciati dagli intervenuti che altro non attendevano. Poter vivere serate semplici e spensierate in un territorio che per tre giorni si è sentito vivo»– hanno dichiarato i componenti della Pro Loco Quarto.