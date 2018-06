QUARTO – A quattro ore dalla chiusura delle urne a Quarto ha votato appena il 18.97% degli aventi diritto. Un dato che segna un -10.71% rispetto a due settimane fa, quando alle ore 19 aveva votato il 29.68%. Poco più di 6mila sono gli elettori che si sono recati presso le 34 sezioni dislocare su tutto il territorio cittadino. Una scarsissima affluenza, tra le più basse d’Italia (seconda solo a Torre del Greco, dove si registra un 14.50%) dove oggi si vota per eleggere 67 sindaci attraverso il turno di ballottaggio. In lizza nel comune flegreo ci sono Antonio Sabino e Davide Secone. La proiezione finale dell’affluenza al voto è prevista per le ore 23, con la chiusura dei seggi.

DIRETTA – A partire dalle ore 23.15 sarà possibile seguire lo spoglio in diretta online su Cronaca Flegrea.