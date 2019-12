POZZUOLI – Via alla manutenzione straordinaria di via Cuma, via dei Platani, via Antiniana e di alcuni tratti di via Pisciarelli. Disco verde dalla giunta comunale di Pozzuoli, che l’altro giorno si è riunita nella sala delle adunanze del Municipio. L’intervento rientra nelle opere da finanziare per la manutenzione di strade e marciapiedi per ridurre ed eliminare le problematiche relative all’uso delle infrastrutture comunali. Il progetto è stato inserito nell’annualità 2019 con richiesta di indebitamento presso la Cassa dei depositi e prestiti. L’importo complessivo, approvato in giunta, è di 2.900.000,00 euro articolato sui quattro tratti stradali comunali.