POZZUOLI – In previsione delle cattive condizioni meteo annunciate per domani dalla Protezione Civile regionale, con allerta meteo di colore “arancione” a partire dalla mezzanotte di oggi, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura al pubblico di Villa Avellino e di tutti i parchi verdi cittadini per l’intera giornata di domenica 3 novembre.

LE PREVISIONI – Considerato che l’avviso emanato parla di “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale” e “raffiche di vento nei temporali”, l’amministrazione, con l’ausilio dell’ufficio comunale di protezione civile, terrà costantemente monitorato il territorio e l’evolversi dei fenomeni, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti.