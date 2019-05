POZZUOLI – Un vasto incendio è divampato in un cantiere nautico in via Delle Colmate a Licola. Le fiamme e una grossa e densa nube di fumo nero sono visibili a centinaia di metri di distanza. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo. Stando alle prime notizie che arrivano dal posto le fiamme sono divampate in uno dei cantieri che sorgono tra Cuma e Licola. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Nella zona interessata dal rogo sorgono numerosi maneggi di cavalli e rimessaggi di barche.