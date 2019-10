POZZUOLI – Disco verde dalla giunta comunale all’intitolazione di un’area in memoria di Luigi Fasulo, pugile e bandiera dello sport di Pozzuoli. Si tratta di uno spazio ubicato tra Traversa Prima di via Virgilio e Traversa Seconda di via Miliscola ad Arco Felice: prenderà il nome di Villetta Luigi Fasulo. Uomo di valore, campione puteolano e stella del pugilato, Fasulo è stato un indiscusso idolo degli anni Cinquanta, tedoforo alle olimpiadi di Roma del 1960 ed ex peso “mosca”, peso “gallo” e uomo di sport. Il pugile Fasulo, figlio di Pozzuoli, ha saputo dare lustro alla città negli anni in cui il pugilato era tra gli sport più seguiti dall’intera nazione. Grande il suo lavoro anche nella scuola di pugilato da lui fondata a Pozzuoli.