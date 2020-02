POZZUOLI – Ufficio comunale aperto al pubblico ma senza dipendenti. Cittadini che entrano nelle stanze, fanno il giro e vanno via senza che nessuna se ne accorga. E’ quanto accade allo sportello comunale del centro storico di Pozzuoli, in corso della Repubblica. Qui ila storia si è ripetuta anche questa mattina «La porta era aperta e tutto spalancato sopra. Sono entrato insieme a due vecchiette, abbiamo fatto un giro dentro, chiamato e nessuno rispondeva nonostante le porte fossero tutte aperte» racconta Luciano M. che ha realizzato un video-denuncia in cui mostra gli uffici completamente vuoti e la possibilità di girare tra le scrivanie. Lo sportello del centro storico, insieme a quello di via Pisciarelli, ha la funzione di alleggerire il lavoro degli uffici di Monterusciello.