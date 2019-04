POZZUOLI – «Sono terminati i lavori, oggi riapre via Artiaco». Lo ha annunciato pochi minuti fa il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia «Abbiamo fatto in modo che si potesse ripristinare la regolare viabilità prima del termine previsto per ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Con quindici giorni di anticipo, possiamo così restituire a Pozzuoli il pieno utilizzo di questa importante arteria cittadina. Ringrazio la ditta che ha eseguito i lavori e gli uffici comunali che hanno seguito l’intervento». La strada apre un mese dopo l’avvio dei lavori di ripavimentazione della sede stradale che saranno perfezionati e completati con la realizzazione del tappetino definitivo e della segnaletica orizzontale nei prossimi giorni, nel corso di qualche notte. Rispetto a prima, resta confermata solo la chiusura dell’ingresso della Tangenziale fino al completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione della rotatoria di via Campana, programmati per i prossimi giorni.