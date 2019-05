POZZUOLI – La frazione di Licola dice stop alla plastica usa e getta. E lo fa con un evento ecologico che potrebbe fungere da esempio per tutto il territorio e creare un forte impatto anche a livello generale sui consumatori. Domenica mattina, presso la spiaggia di Licola mare a Pozzuoli, l’associazione “Licola Mare Pulito” promuoverà l’iniziativa ‘Conoscere il tuo pianeta è il primo passo per proteggerlo’. La giornata è stata organizzata in collaborazione con Legambiente Pozzuoli, i “Lupetti della zona Liternum” della diocesi di Aversa, i ricercatori del Centro Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica di Napoli e le guardie ambientali Enpa. Un evento dedicato alla rimozione della plastica dalla spiaggia e alla differenziazione dei rifiuti. Ancora una volta le associazioni del territorio si mettono in prima fila per sensibilizzare la cittadinanza ad una quotidianità senza plastica usa e getta: d’altronde la data di scadenza è vicina, entro il 2021 la plastica monouso sarà vietata in tutta l’Unione Europea.