POZZUOLI – Controlli serrati nella città di Pozzuoli. Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Salvatore Trincone, 46enne già ai domiciliari. Ed è proprio nella sua abitazione – sul comodino della camera da letto – che i carabinieri della stazione di Monterusciello hanno rinvenuto 5 stecchette di hashish pronte per lo smercio e 565 euro in contante. La somma è stata ritenuta provento illecito. L’uomo resta in attesa di giudizio ai domiciliari. Denunciato anche un 45enne di Pozzuoli per aver installato sul perimetro esterno dell’abitazione in cui scontava i domiciliari un evoluto sistema di videosorveglianza, composto da due telecamere e sei microcamere. L’impianto è stato sequestrato. A finire nei guai per ricettazione, infine, un 52enne di Pozzuoli. L’uomo era in sella ad uno scooter dal telaio e dalla targa rubati. I militari dell’Arma hanno accertato che il furto del motociclo fosse stato denunciato nel 2006 nel quartiere romano di Cinecittà.