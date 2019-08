POZZUOLI – Un nuovo incendio è divampato lungo la via Domitiana, nei pressi dell’incrocio con Licola Mare. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e costretto ad evacuare un vicino parcheggio di auto e autobus. La strada è stata chiusa, il traffico dirottato su via dei Platani. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che a fatica, a causa del forte vento, stanno domando le fiamme. Residenti in strada, l’intera zona è avvolta da fumo che rende l’aria irrespirabile. (Seguiranno aggiornamenti)