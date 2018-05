POZZUOLI – Semafori fuori uso, auto e moto che si scontrano e un centauro che rimane ferito. E’ accaduto questa mattina in via Solfatara, all’incrocio con il ponte Copin. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che dopo le prime cure ha trasportato il ferito all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Le condizioni del centauro ferito non sono gravi. Illeso il conducente della vettura. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi e ascoltato le testimonianze delle persone coinvolte. L’incrocio, particolarmente trafficato, non è regolamentato dai semafori, fuori uso da tempo.

