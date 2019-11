POZZUOLI – Rapinatori in azione a via Napoli dove questo pomeriggio è stato assaltato il negozio di articoli per la casa “Kelindo”, ex “Superpippo”. Due uomini, con pistole in pugno, giubbini scuri e volti coperti da scaldacollo e cappucci, hanno fatto irruzione poco dopo le 17 nell’attività commerciale che sorge in via Compagnone, strada interna del quartiere. Dopo le minacce ai titolari i malviventi si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, che ammonterebbe a poche centinaia di euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Dopo aver messo a segno il colpo i rapinatori sono scappati a piedi verso il “rione marocchini”.