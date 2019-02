POZZUOLI – «Gentile direttore, vorrei capire se alcuni nostri concittadini hanno una corsia di accesso preferenziale e privilegiata alle Rampe Cappuccini (o meglio conosciute come “scale dei Carabinieri”) con relativo parcheggio. In più ore del giorno e da molto tempo che il paletto posto all’ingresso (con relativa catena) viene tolto consentendo a più di una persona di parcheggiare la propria auto dove in teoria non sarebbe consentito. Come detto questa situazione va avanti da anni ed è probabile che ci siano delle famiglie che hanno le chiavi per togliere il lucchetto e rimuovere il palo.» (Lettera firmata)

1 di 6