POZZUOLI – «Sto lavorando io personalmente io su questa vicenda, ho interrogato i tecnici e stiamo cercando insieme la soluzione migliore per la risoluzione della problematica. Pozzuoli purtroppo ha diverse problematiche che vanno comprese e questioni sono tante ma quella dello stadio è diventata per noi una priorità. Purtroppo bisogna assecondare tempistiche burocratiche relative soprattutto alla reperibilità dei fondi, alla risoluzione dell’aspetto economico. Sono fiducioso che nell’arco in un tempo equo, riusciremo a risolvere la questione». Queste le parole del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia in merito alla vicenda che riguarda lo stadio comunale “Domenico Conte”, chiuso per problemi strutturali.

IL PROBLEMA – Da due settimane, infatti, la tribuna ospiti è chiusa per inagibilità e ciò ha costretto la Puteolana 1902 a disputare la partita di domenica scorsa a porte chiuse e quella di ieri sul neutro di Bacoli. Le parole del primo cittadino, sono arrivate dopo i “silenzi” sulla vicenda da parte della società della Puteola 1902, che non comunica con la stampa in nessun senso, neanche a chiarire eventuali progressi o future strategie organizzative. Al Conte gioca anche l’altra squadra di Pozzuoli, il Rione Terra, impegnata nel campionato di Promozione.