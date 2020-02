POZZUOLI – , alle 10:30, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno tre delibere di proposta al Consiglio aventi per oggetto Conferenza di Servizi per l’intervento “Piano Intermodale dell’Area Flegrea – interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica” (viabilità costiera primo e secondo stralcio e progetto definitivo prima fase).