POZZUOLI – Dopo sedici giorni partono i lavori di messa in sicurezza dello stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli. Questa mattina è iniziata, seppur a ritmo ridotto a causa del forte vento, la rimozione della copertura della tribuna danneggiata dalle forti raffiche di vento che il 23 febbraio scorso misero in ginocchio l’intera città, sradicando parte della tettoia. Da quel giorno, per motivi di sicurezza, la struttura comunale è stata interdetta al pubblico e alle due società (Puteolana 1902 e Rione Terra) che dall’inizio della stagione agonistica giocano le gare interne sul campo di Arco Felice.

AGIBILITA’ – I lavori di messa in sicurezza, a carico del comune di Pozzuoli, consisteranno nella totale rimozione della struttura che copre gli spalti della tribuna da intitolare prossimamente alla memoria dell’indimenticato e storico tifoso dei granata Francesco Serrapica. I tempi per la riapertura del campo sono stimati in poche settimane, che potrebbero comunque non garantire il ritorno di Puteolana e Rione Terra prima della conclusione dei campionati di calcio di Eccellenza e Promozione. La rimozione della copertura era già prevista nelle bozze di bando di gara per l’affidamento dello stadio.