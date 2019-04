POZZUOLI – Due auto e l’ingresso di un appartamento dati alle fiamme in via Reginelle: è questo il bilancio provvisorio di una notte di follia andata in scena nel quartiere di Monterusciello. Secondo quanto emerge dalle prime indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli il rogo sarebbe di natura dolosa. L’incendio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Le due auto colpite risultano intestate a due diverse persone, entrambe residenti nel quartiere tra Licola e Monterusciello. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. (seguiranno approfondimenti)

