POZZUOLI – Si svolgeranno domani i funerali di Alessandro Morvillo, il 22enne morto domenica mattina in un tragico incidente stradale. Il rito funebre avrà luogo alle 9.30 nella Chiesa di Sant’Artema a Monterusciello, nel quartiere dove il giovane viveva insieme alla famiglia. Dopo il dissequestro della salma, arrivato in seguito all’autopsia disposta dal magistrato della Procura di Napoli, le esequie partiranno dall’abitazione della famiglia Morvillo.

LA TRAGEDIA – Alessandro ha perso la vita in in via Campiglione, a poche decine di metri dall’ingresso del tunnel “Monte Corvara”. Il giovane era alla guida della sua Fiat Punto, e viaggiava in direzione Pozzuoli, quando si è scontrato frontalmente con la Skoda. Inutili sono stati i soccorsi. La tragedia ha scosso un’intera comunità, che piange l’ennesima giovane vita spezzata in un incidente stradale.