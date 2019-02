POZZUOLI – Un coro di voci bianche, le più belle musiche della Walt Disney, coriandoli, festoni e le prelibate chiacchiere. Sono questi gli ingredienti del “Concerto di Carnevale” che andrà in scena a partire dalle 11 di domenica 3 marzo a Monterusciello. Location d’eccezione sarà la Caffetteria “Love for Grajales” . L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione “Angela in Musica” della dottoressa Amalia Fallucca e la “MPS Vocal Studio”. Durante la manifestazione, aperta a bambini e adulti, ci sarà una degustazione delle classiche chiacchiere di carnevale offerte dal “Grajales”.