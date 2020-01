POZZUOLI – Dopo le fibrillazioni e gli scontri fratricidi delle scorse settimane il Partito Democratico ha eletto un nuovo capogruppo in consiglio comunale: è Mariano Amirante, che prende il posto del dimissionario Vincenzo Daniele. La fumata bianca è arrivata questa mattina con cinque dei sette consiglieri democrat che hanno votato a favore dell’ex segretario del circolo cittadino. Assenti proprio Vincenzo Daniele e Mimmo Pennacchio: quest’ultimo è in aperta guerra con l’ex capo rivolta Gigi Manzoni dopo i fatti legati alla nomina dell’attuale giunta comunale e alla rimozione del “suo” assessore Gianluca Liguori.

I RINGRAZIAMENTI – “Ringrazio i miei colleghi per avermi scelto come Capogruppo del Partito Democratico. Li ringrazio per aver voluto affidarmi questo incarico che con determinazione porterò avanti. -ha scritto Mariano Amirante su Facebook – Ringrazio chi mi ha preceduto in questo delicato ruolo di guida. Sarò la voce di un gruppo attento e costruttivo, con voglia di proporre e lavorare per la città. Con responsabilità, consapevolezza ed armonia portiamo avanti il progetto del Partito Democratico di Pozzuoli. Un percorso che non può e non deve rallentare. Sono certo che tutti insieme continueremo a dare il giusto contributo per la crescita della nostra meravigliosa Pozzuoli.”