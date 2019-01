POZZUOLI – Le piogge di queste ore hanno provocato una frana in via Trepiccioni, a Licola. A cedere un terrapieno che ha invaso parte della stradina che attraversa la collinetta dove sorgono numerose abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno interdetto l’area interessata dal caduta di terreno, detriti e parte della vegetazione. Fortunatamente non si registrano danni nè a cose nè a persone.

