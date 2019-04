POZZUOLI – Ludovica Nasti approda sul set di “Un Posto al Sole”. La 12enne puteolana è entrata a far parte del cast della più longeva soap opera italiana incentrata sulle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo a Napoli. In tanti conoscono la giovane attrice per aver indossato i panni di Lila Cerullo ne “L’Amica geniale”, serie tv tratta dai bestseller di Elena Ferrante. Da qualche settimana Ludovica ha iniziato le riprese con il cast di “Un Posto al Sole”: i suoi fan potranno vederla sullo schermo a partire dal prossimo 6 giugno. Sono ancora poche le indiscrezioni relative al ruolo che interpreterà la 12enne di Pozzuoli nelle puntate in onda su Rai 3, ma è certo che il suo personaggio sarà quello di Mia Parisi, la sorella di Alex (Maria Maurigi). «Mia è una ragazza con una forte personalità, un po’ monella. È diversa da me: io sono forte ma non sono per niente ribelle», rivela Ludovica.