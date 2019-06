POZZUOLI – Per consentire la realizzazione di lavori sulla sede stradale, via Artiaco sarà interdetta al traffico veicolare per due notti ad eccezione delle auto dei residenti. La chiusura totale della strada e il temporaneo divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata saranno istituiti giovedì 27 e venerdì 28 giugno dalle ore 22 alle ore 6. Per gli stessi motivi, dal 1 al 3 luglio 2019, sempre dalle 22 alle 6, ci sarà invece la chiusura parziale della semicarreggiata della rotatoria all’ingresso della Tangenziale di via Campana.