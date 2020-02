POZZUOLI – Per lavori urgenti di espurgo e pulizia del collettore fognario, lunedì 24 febbraio, dalle 9 alle 13, saranno vietati il transito veicolare e la sosta in via Sacchini nel tratto compreso tra il civico 9 (altezza del cavalcavia Cumana) e l’intersezione con via Serapide.