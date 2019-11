POZZUOLI – A partire dalle 15:30 di oggi verrà chiusa al traffico veicolare via Coste d’Agnano, la strada che costeggia la Solfatara. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’intervento urgente sulla rete fognaria danneggiata in seguito ai violenti nubifragi dei giorni scorsi. Per alcuni giorni, il tempo necessario per portare a termine i lavori, i residenti potranno utilizzare in alternativa Pendio Sant’Elmo, la strada riaperta ieri dopo la frana avvenuta proprio durante il maltempo.