POZZUOLI – Lavori alla rete elettrica, venerdì mancherà la corrente nella frazione di Licola. L’interruzione di energia elettrica è prevista dalle 8.30 del mattino fino alle 16 e interesserà le arterie di via Santa Maria Goretti e via dei Platani. «Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori», si legge nell’avviso rivolto alla cittadinanza.