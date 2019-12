POZZUOLI – Per la riparazione di una condotta dalla quale si è generata una improvvisa perdita di acqua, , dalle ore 15 alle ore 18, sarà interrotta l’erogazione idrica nei lotti 1 bis, 2, 5, 8, 9, 12 e 13 di Monterusciello, ovvero nella zona compresa tra le seguenti strade: via Brancati, via Parini, via Pirandello, via Viviani, via Scarpetta, via Serao, via Saba, via Gatto.