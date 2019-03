POZZUOLI – «Abbiamo approvato in giunta la delibera che destina un edificio di proprietà del Comune a Monterusciello a nuova sede della locale Compagnia della Guardia di Finanza, che lascerà la caserma di Arco Felice per fine locazione. Si tratta di un atto importante perché si pone fine all’improduttivo utilizzo dell’immobile, ma soprattutto si viene a creare un nuovo efficace presidio di legalità in un zona della città alla quale negli ultimi tempi stiamo dedicando grande attenzione». Lo annuncia il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia in riferimento al provvedimento approvato in giunta e che passerà ora al vaglio del Consiglio comunale. L’edificio si trova in via Umberto Saba ed è un’ala del complesso della scuola media Diaz di Monterusciello.