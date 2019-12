POZZUOLI – La scuola si trasforma nella casa di Babbo Natale. Domenica 15 dicembre all’istituto per l’infanzia “Montalcini1” dell’I.C.2 De Amicis-Diaz andrà in scena l’Open day con la casa di Babbo Natale e il Giardino Incantato. A partire dalle 9.30 i bambini potranno portare la loro letterina e imbucarla nella cassetta magica, visitare la casa e il giardino insieme ai genitori e assistere all’ “In…Canto” degli alunni di 3 e 4 anni. L’evento è rivolto a tutti i bambini in età prescolare.

L’INIZIATIVA – La casa di Babbo Natale e il giardino incantato sarà possibile visitarli anche il 17 dicembre per lo spettacolo “A Natale puoi…” degli alunni di 5 anni, fino a venerdì 10 gennaio, esclusi i giorni di chiusura per le vacanze natalizie. Il 19 dicembre, invece, sarà la volta di Babbo Natale che arriverà nell’istituto per leggere le letterine per i bambini. L’iniziativa è stata realizzata dal preside Antonio Scarfato insieme agli insegnanti Alicante, Coppola, Esposito, Giuffrida, Panaro, Pontillo, Santojanni, Sorrentino, Tiano, al collaboratore Molino e grazie all’entusiasmo e all’efficiente lavoro di tutti i piccoli alunni.