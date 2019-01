POZZUOLI – Ha dato vita a un inseguimento di 30 chilometri durante il quale ha tentato di investire alcuni poliziotti prima di schiantarsi con la sua auto contro un camion. Il protagonista dell’assurdo pomeriggio di follia è un 45enne di Sant’Antimo, Antimo Ceparano, 45 anni, con diversi precedenti penali. L’uomo poco prima non si era fermato all’alt della Polizia nella zona di Ischitella ingaggiando con gli agenti un inseguimento che si è concluso a Pozzuoli, in via Campi Flegrei. Durante la folle corsa il 45enne ha rischiato di investire anche alcuni pedoni. Dopo lo schianto ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato dai poliziotti di una volante del Commissariato di Pozzuoli che lo hanno ammanettato. L’uomo è in stato di arresto in attesa del processo con rito direttissimo.