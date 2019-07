POZZUOLI – Lunedì 22 luglio 2019 inizieranno i lavori di ripavimentazione di via Cuma Licola. L’intervento comincerà alle ore 8 e si concluderà nella giornata di mercoledì 24 luglio. Per consentire l’esecuzione dei lavori, per tre giorni sarà disposto il senso unico alternato. L’amministrazione invita i cittadini non residenti in via Cuma Licola a percorrere le strade alternative presenti sul territorio tanto in direzione Fusaro – Arco Felice Vecchio, quanto, dal lato opposto, in direzione Licola, in modo da ridurre al minimo i disagi.