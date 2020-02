POZZUOLI – Per lavori improrogabili che riguardano la sistemazione dei sottoservizi e la ridefinizione della sede stradale, dalle ore 22 di lunedì 17 febbraio alle ore 20 di giovedì 20 febbraio, via Fascione resterà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra il ponte della Tangenziale e la rotatoria di via Campana. L’interdizione comprende anche la rampa di accesso alla Tangenziale. Le auto provenienti dalla variante Solfatara dovranno quindi proseguire diritto in direzione Arco Felice, dove potranno eventualmente imboccare la Tangenziale, che in via Campana, nel periodo indicato, resterà aperta solo in uscita.